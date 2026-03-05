Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip'te bitkisel ve hayvansal üretimi güçlendirmek amacıyla binlerce üreticiye mazot, tohum, fide, gübre, ekipman ve yem desteği sağladı. Tarımsal altyapı yatırımları ve sulama projeleriyle üreticinin maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üretimi güçlendirmek amacıyla destek programlarını sürdürüyor. Belediye, Nizip ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla binlerce çiftçiye mazot desteğinden tohum ve fide dağıtımına, gübreden ekipmana kadar geniş kapsamlı katkılar sundu.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen programlar sayesinde hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de üreticinin maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.

NİZİPLİ ÇİFTÇİLERE 3,4 MİLYON LİTRE MAZOT

Tarımda en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yakıt giderlerini azaltmak amacıyla belediye tarafından 2022 yılında başlatılan mazot desteği programı devam ediyor. Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 23 bin 961 çiftçiye toplam 3 milyon 413 bin 661 litre mazot desteği sağlandı.

SULAMA YATIRIMLARIYLA VERİMLİLİK ARTIYOR

Tarımsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında belediye, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yer üstü sulama projelerini hayata geçirdi.

İlk etapta Adaklı, Salkım ve Gülkaya mahallelerinde toplam 4 bin 605 metre sulama kanalı tamamlanırken, ikinci etapta Adaklı, Salkım, Uluyatır, Sekili, Bahçeli ve Akçakent mahallelerinde 23 bin 700 metre yeni sulama hattı hizmete alındı. Böylece Nizip genelinde toplam 28 bin 305 metre yer üstü sulama kanalı üreticilerin kullanımına sunuldu.

BİTKİSEL ÜRETİME TOHUM, FİDE VE GÜBRE DESTEĞİ

Bitkisel üretimi güçlendirmek amacıyla yüzlerce çiftçiye sertifikalı tohum desteği sağlandı. Bu kapsamda 738 çiftçiye 366 ton sertifikalı buğday ve arpa, ayrıca önceki yıllarda 136 çiftçiye 103 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Fiğ, mısır ve arı otu tohumluklarıyla alternatif ürün çeşitliliği artırılırken, fıstık üreticilerine 35 ton gübre desteği sağlandı. Zararlılarla mücadele için feromon tuzakları dağıtıldı.

Zeytin ve antepfıstığı üreticilerine de destek veren belediye, zeytin fidanı ve taşıma kasası dağıtırken antepfıstığında verimi artırmak için erkek fidan desteği sağladı ve bazı ağaçlarda erkek aşılama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sebze üretimini artırmak amacıyla binlerce biber, patlıcan ve domates fidesi üreticilere ulaştırıldı. Bölgeye özgü Nizip Beyaz Patlıcan fidesinin dağıtımıyla yerel çeşitlerin korunması hedeflendi.

HASAT VE PAZARLAMADA DA DESTEK

Ürün kayıplarını önlemek amacıyla 2 bin çiftçiye 40 bin adet hasat kasası dağıtıldı. Ayrıca üreticilerin düşük piyasa fiyatlarından etkilenmemesi için 82 bin 910 kilogram Boz Kavlak fıstık alımı yapıldı.

Hayvancılık alanında da üreticilere destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKVET kayıt sistemi kapsamında ilçede faaliyet gösteren 1.499 yetiştiriciye toplam 753 bin 750 kilogram yem dağıtıldı.

Öte yandan Dayıdağı ve Tatlıcak mahallelerinde meralarda bulunan güneş panelli hayvan içme suyu kuyularının bakım ve onarımı yapılarak yeniden üreticilerin kullanımına sunuldu.