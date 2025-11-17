İstinaf Mahkemesi, İstanbul'da Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile aynı isimli vakıf arasında yıllardır süren taşınmaz davasında Oda lehine karar verdi. Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Mehmet Özdil, 'Adalet yerini buldu, esnafın malı yine esnafa döndü' diyerek gelişmeyi duyurdu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Vakfı arasında 2014'ten bu yana süren taşınmaz mülkiyeti davasında önemli bir aşama daha tamamlandı.

İstanbul BAM 2. Hukuk Dairesi, 12 Eylül 2025 tarihli kararıyla Vakfın istinaf başvurusunu esastan reddederek 5 bin metrekareyi bulan taşınmazların yeniden Oda adına tesciline hükmetti.

Kararın ardından Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bilirkişi raporları, Bakanlık teftişi ve ceza mahkemesi kararları her şeyi ortaya koydu. Satış ve tescil işlemlerindeki usulsüzlükler sabit. Yerel mahkeme ve istinaf kararı hukuka uygundur. Yargıtay'ın da onaylayacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

2014 yılında başlayan süreçte Oda, kendisine ait üç parseldeki toplam 5 bin metrekarelik taşınmazların gerçeğin çok altında bedellerle Vakfa devredildiğini, satışların 'peşin' gösterilmesine rağmen uzun vadeli taksitlerle yapıldığını tespit ederek dava açmıştı.

Dava konusu taşınmazlar; 903 ada 137 parsel: 312,57 metrekare, 903 ada 138 parsel 729,68 metrekare, 903 ada 139 parselde 352,83 metrekare ve üzerindeki bağımsız bölümler olmuştu.

GÖZLER YARGITAY'DA

2014-2024 arasında bilirkişi incelemeleri, raporlar ve çeşitli mahkeme kararları sonrasında, 2024'te Asliye Hukuk Mahkemesi tüm taşınmazların Oda adına tesciline karar verdi. 2025'te bu karar istinaf tarafından da onandı.

Söz konusu karar ardından Vakfın dosyayı Yargıtay'a temyize taşıdığı öğrenildi.

Nihai karar beklenirken, Ümraniye esnafı gelişmeyi memnuniyetle karşıladı