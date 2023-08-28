Fenerbahçe Spor Kulübü ve Yükselen Çelik’ten yapılan ortak açıklama ile Yükselen Çelik’in Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Resmi Sponsorluk anlaşmasını yenilediği duyuruldu. Yenilenen anlaşma kapsamında 2022-2023 sezonunda olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da Türkiye ve Avrupa maçlarının tamamında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularının forma sırtında ‘Yükselen’ logosu yer alacak.

Vasıflı çelik sektörünün lider şirketlerinden olan ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) sıralamasında Türkiye’nin en büyük ilk 750 sanayi kuruluşu arasında yer alan Yükselen Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

İlk olarak 11 Kasım 2022 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan sponsorluk anlaşması ile Yükselen Çelik, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın resmi sponsorluğunu üstlenmişti. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ilgili sezonda hem Avrupa EuroLeague hem de Türkiye Lig Şampiyonu olmuştu. Yenilenen sponsorluk kapsamında 2023-2024 döneminde de Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularının forma sırtında ‘Yükselen’ logosu yer alacak.

“Tüm Türkiye olarak potanın kraliçeleriyle gurur duyuyoruz”

Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. 2022- 2023 sezonunda Yükselen olarak Fenerbahçe’ye uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Uzun yıllardır Final Four’da çok kez final oynayan kadın basketbol takımımız ilk kez bizim dönemimizde Avrupa’nın zirvesine çıkarak kupayı kaldırma başarısına erişti. Türkiye olarak potanın kraliçeleriyle gurur duyuyoruz. Bununla birlikte Yükselen markasının bulunduğu formanın Fenerbahçe Basketbol Stadyumu içindeki basketbol müzesinde tarihe geçecek şekilde yer bulması bizleri onurlandırdı. Spora ve özellikle kadın sporculara katkı sağlamayı sürdürürken, Türkiye’nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe ile bu iş birliğini hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye ve Avrupa maçlarının tamamına Yükselen’ formasıyla çıkacak olan takımımızın geçen sene yakaladığı başarıyı bu yıl da tekrarlayacağına yönelik inancımız sonsuz. Tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz” dedi.