Bunlar da ilginizi çekebilir

Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad: Kadın Şirket Liderlerinin Sayısı Hâlâ Çok Az

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki maçta 21 Aralık Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Mücadelede baştan sona üstün performans sergileyen Bursa ekibi, setlerden sırasıyla 25-18, 25-19 ve 25-18'lik sonuçlar elde ederek, galibiyete uzandı. Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligde 6'ncı sırada yer aldı.

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.