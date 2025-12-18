Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, Belçika ekibi Oostende'yi yenerek play-in için ev sahibi avantajını kazandı.

MERSİN (İGFA) - Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, G Grubu'nun son maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi Servet Tazegül Spor Salonu'nda konuk etti.

Önceki hafta deplasmanda Yunanistan temsilcisi Karditsa Iaponiki'yi yenerek grubunu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Carettalar, seyircisi önünde oynadığı maçtan 84-76 galip ayrılarak play-in mücadelelerinde ev sahibi avantajını da elde etti.

Her iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ve temsilcimizin 18-16 üstünlüğü ile sona eren ilk çeyreğin ardından daha atak bir oyun sergileyen MSK, devre arasına 44-33 önde girmeyi başardı.

2. yarıda özellikle savunma ribaundlarında üstünlüğü elden bırakmayan Carettalar, Jack White ve Ronald March'ın isabetli atışları ile son çeyreğe 67-48 önde başladı. Son çeyrekte ise Belçika ekibinin başarılı oyununa karşın MSK mücadeleyi 84-76 önde tamamlayarak grubunu 2. sırada bitirmeyi başardı.

Konuk ekibin mücadelenin son saniyesine kadar oyun disiplinini bırakmaması salonda bulunan tüm basketbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

BAŞANTRENÖR SEVİM: 'TAKIMIMI BU BÜYÜK BAŞARIDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM'

Karşılaşma sonunda mücadelenin değerlendirmesini yapan MSK Başantrenörü Can Sevim, maç boyunca başarılı bir performans sergileyen oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Rakiplerinin de gruptan çıkma şansı olmamasına rağmen oldukça iyi bir mücadele sergilediğine dikkat çeken Sevim, 'Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bu galibiyet bizim için çok bir şey değiştirmedi ama grup aşamasını 2. sırada bitirip play-in'de ev sahibi avantajını almak bizim için çok önemliydi. Avrupa'daki ilk yılımızda play-in aşamasında mücadele edeceğiz. Takımımı bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum' diye konuştu.