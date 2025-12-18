Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sınıflar Arası Futsal Turnuvası' kıyasıya mücadelelerin ardından heyecan dolu bir finalle sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de gençlerin sporla iç içe büyümesini hedefleyen ve spor kültürünü tabana yaymayı amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle spor sevgisini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hacı Ahmet Paralı Ortaokulu'nda düzenlenen futsal turnuvası, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bir futbol şölenine dönüştü.



SAHADA BÜYÜK REKABET



Hacı Ahmet Paralı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya, okulun farklı kademelerinden toplam 18 sınıf ve yaklaşık 200 öğrenci katılım sağladı. Gruplar halinde başlayan müsabakalarda her sınıf, kendi rengini ve ruhunu sahaya yansıttı. Gençlerin centilmenlik çerçevesinde sergilediği performanslar, tribünleri dolduran arkadaşları ve öğretmenleri tarafından tezahüratlarla desteklendi.



ŞAMPİYON TAKIMLARA KUPA VE MADALYA



Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitmen ve hakemlerinin yönetiminde gerçekleşen maçlar, profesyonel bir atmosferde tamamlanarak gençlerin turnuva deneyimi kazanmalarına olanak sağladı. Final düdüğünün çalmasının ardından dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşadı.



GENÇLERİMİZİN FİZİKSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ



Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Bu turnuvada hem arkadaşlık bağlarını güçlendirdiler hem de ekip ruhunu pekiştirdiler. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi ve onlara destek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum' dedi.