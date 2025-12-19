İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 1550 okula spor malzemesi desteği sağladı. Başkan Cemil Tugay'ın vizyonuyla ayrılan kaynak 31 milyon lirayı geçti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'spor başkenti İzmir' hedefiyle okullara spor malzemesi desteği için ayrılan kaynak 2025'te 31 milyon 132 bin 135 liraya ulaştı. 1550 okula malzeme ulaştırıldı. İlerleyen aylarda kırsal ilçelerdeki okullara da spor malzemesi desteği verilecek.

En üst seviyede yardım Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın İzmir'i sporun başkenti yapma ideali doğrultusunda çalıştıklarını belirterek 'Okullara, amatör kulüplere malzeme desteğimizi, ayni ve nakdi yardımlarımızı en üst seviyede yapmak için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Spora, spor malzemesine ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Benim için bu mutluluğun iki penceresi var. Ben de beden eğitimi öğretmeni olarak buradan zamanında gelip malzeme almıştım. Şimdi malzeme dağıtan kısımda olmak da ayrı bir mutluluk veriyor' dedi.

Okulların beden eğitimi öğretmenleri ve yöneticileri Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gelerek malzemeleri teslim alıyor. Bayraklı Cemil Atlas Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Tolga Yalansız, spor malzemesi desteğinin önemine değinerek 'Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Derslerimizi sıkıntısız, eksiksiz yapıyoruz. Okulların öğrenci sayısına ve taleplerine göre yardımlar yapılıyor. İstediğimiz hemen hemen her türlü malzemeyi az ya da çok temin ediyoruz. Bu da bizi çok rahatlatıyor. Spor imkân işi. O yüzden spor yapılan alanların olması çok önemli' diye konuştu.

DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Okullara aktarılan spor malzemesi desteği; futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, badminton raketi, badminton topu, atlama ipi, antrenman yeleği, hentbol topu, masa tenisi masası, masa tenisi filesi, masa tenisi topu, masa tenisi raketi, voleybol filesi, basketbol filesi, hentbol kale filesi, işaret çanağı, delikli huni, futsal topu, satranç takımı, badminton filesi, bocce takımı, dart, çember (hulolop), forma şort, yapışkanlı hedefe top atma, bowling seti içeriğinden oluşuyor.