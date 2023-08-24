Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaştı. Maç sona ererken sonucu merak edildi. Sarı-lacivertliler rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe - Twente maçı sona erdi. Peki Fenerbahçe - Twente maçı kaç kaç bitti? Kanarya, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Klojo, Rots, Stejin, Regeer, Ugalde
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇ SONUCU
Karşılaşmada ilk golü Twente'den 20. dakikada Ugalde kaydetti.
Maçın 32. dakikasında Fenerbahçe'den Oosterwolde skoru 1-1'e getirdi.
43. dakikada Twente'den Regeer kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı böylece 1-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıda 60. dakikada Szymanski 60. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Maçın 62. dakikasında bu kez sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.
İrfan Can Kahveci 74. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımnının 4. golünü kaydetti.
Fenerbahçe'de 90+3. dakikada bu kez Tadic penaltıdan takımının 5. golünü kaydetti.
Bu gollerle beraber maç 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
Rövanş 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.