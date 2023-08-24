Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaştı. Maç sona ererken sonucu merak edildi. Sarı-lacivertliler rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe - Twente maçı sona erdi. Peki Fenerbahçe - Twente maçı kaç kaç bitti? Kanarya, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Klojo, Rots, Stejin, Regeer, Ugalde

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇ SONUCU

Karşılaşmada ilk golü Twente'den 20. dakikada Ugalde kaydetti.

Maçın 32. dakikasında Fenerbahçe'den Oosterwolde skoru 1-1'e getirdi.

43. dakikada Twente'den Regeer kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı böylece 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 60. dakikada Szymanski 60. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 62. dakikasında bu kez sahneye İrfan Can Kahveci çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

İrfan Can Kahveci 74. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımnının 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de 90+3. dakikada bu kez Tadic penaltıdan takımının 5. golünü kaydetti.

Bu gollerle beraber maç 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Rövanş 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.