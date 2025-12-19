TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geliyor. 20 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş GAİN'e konuk oluyor.

Geride kalan 11 haftada aldığı 6 galibiyet-5 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan Bursa ekibi, ligdeki sezonun ilk deplasman galibiyetine imza atmayı hedeflerken, Mavi Yeşilliler parkeden galibiyetle ayrılması durumunda ayrıca bu sezon lige 11'de 11 galibiyet ile başlayan ve lider durumda olan Beşiktaş'a da ilk yenilgisini tattırmış olacak. İki ekibin hafta içinde oynadığı Avrupa kupası mücadelelerinde TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Trapani Shark'ı uzatmada 99-93 yenerek play-in eleme turu oynamaya hak kazanırken; Beşiktaş GAİN ise Eurocup normal sezon 11. hafta mücadelesinde İngiltere deplasmanında London Lions'a uzatmada 98-96 kaybetmişti.

20 Aralık Cumartesi günü Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak 12. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 26 Aralık Cuma günü saat 19.00'da evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.