Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2026'da kente büyük spor yatırımları sağlamak için Ankara'da Spor Toto ile protokol imzaladı. Gençliğe katkı sunacak projelerle şehrin spor geleceği güçlendirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 yılının başında Ankara'da atılan imzaların ardından şehir tarihinin en büyük spor yatırımlarını bizzat başlatmış ve şehrin dört bir yanında projeler yükselmişti. Alemdar ve Sakarya heyeti, Sakarya'nın spor geleceği için yıl bitmeden bir kez daha Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yolunu tuttu.

Burada yapılan görüşmede şehre 2026 yılında birçok spor yatırımını kazandıracak protokol, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu'nun katılımıyla imzalandı. Törende TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları yer aldı.

'GENÇLERİMİZ İÇİN YATIRIMLARIMIZ ARTACAK'

Başkan Yusuf Alemdar, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini söyledik. Şubat ayında attığımız imzanın ardından Sakarya'nın dört bir yanında spor yatırımlarının inşası başladı. Sözün sahaya yansıması gerekiyordu ve hamdolsun şehir tarihinde örneği olmayan birçok projeyi, şehrin dört bir yanında başlattık. Bugün ise 2026 yılı için bu yatırımları büyütecek yeni bir protokolü daha imzaladık. Verdiğimiz sözün kapsamını büyütüyoruz. Gençlerimizin gelişimine katkı sunmak için gençlik ve spor yatırımlarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilatımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun' dedi.