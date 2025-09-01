Meteoroloji'ye göre, hava sıcaklığının, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 01 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yönü genellikle kuzeyli, güney bölgelerde ise güneyli olacak. Rüzgârın şiddeti ise hafif, zaman zaman orta kuvvette hissedilecek.