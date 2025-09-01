Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun katılımla gerçekleştirilen AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri’mizi AK Parti belediyeciliği ile daima ileriye götürmek için gece, gündüz demeden hep beraber çalışıyoruz. Durmak yok, koşmaya devam” dedi.KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Genel Merkez Kayseri İl Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanımız Hayri Danacı, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından, divan kurulu belirlendi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan açılış konuşmasında, salonu dolduran kalabalığa teşekkür ederek, 16 ilçeden buraya gelen herkese şükranlarını sundu. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileri arasında kürsüye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Muhteşemsiniz, iyi ki varsınız. Her birinizi sevgi, saygıyla selamlıyor, bağrıma basıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olan gençler sizler bizim gururumuz, geleceğimizsiniz” dedi.

Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını vurgulayarak, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak Türkiye 1’incisi olduklarını hatırlatarak, “Kayseri’yi daha yaşanılabilir daha güzel hale getirmek için koşturuyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan bir belediye olarak gençliği çok önemsediklerini belirterek, Kayseri’nin anlatılmaz, yaşanır bir şehir olduğunu anlattı.