Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Şehir Tiyatroları, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerle kentin kültür ve sanat yaşamına damga vurdu. Ocak-Aralık döneminde düzenlenen konserler, tiyatro oyunları, atölyeler ve festivallerle on binlerce Eskişehirli sanatla buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eskişehir Senfoni Orkestrası, 1 Ocak-1 Aralık 2025 tarihleri arasında sahnelerinde gerçekleştirdiği 38 senfoni konseriyle toplam 43 bin 306 dinleyiciye ulaştı.

Orhun Orhon, Rengim Gökmen, Gürer Aykal, Cem Mansur, Burak Tüzün ve Giovanni Pompeo'nun da aralarında bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın önemli şeflerinin yer aldığı konserler, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Senfoni Orkestrası ayrıca 23 caz ve oda müziği konseri düzenleyerek 9 bin 480 dinleyiciyi ağırladı.

SANAT GALERİLERİ DOLU DOLU

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sanat galerilerinde yıl boyunca 17 sergi açılışı gerçekleştirilirken, çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel organizasyonların katkılarıyla sahnelerde 182 farklı etkinlik hayata geçirildi. 2025 yılı programı kapsamında planlanan etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

9 YENİ OYUN SAHNELENDİ

Şehir Tiyatroları ise 2025 yılında sahnelerinde adeta yoğun bir sezon yaşadı. Ocak ayından itibaren 25 farklı oyunla 257 temsil gerçekleştiren Şehir Tiyatroları, toplamda 72 bin 647 seyirciye ulaştı. Yetişkin, gençlik, çocuk ve aile müzikali kategorilerinde 9 yeni oyunun prömiyeri yapılırken, yeni yapımlar seyirciyle buluşmaya devam etti.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR ÖN PLANDA

Gençlere ve çocuklara yönelik projeleriyle de dikkat çeken Şehir Tiyatroları, 18-25 yaş arası gençler için ücretsiz olarak düzenlenen 10. Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursunu Ekim ayında başlattı.

Kukla Yapım Atölyesi kapsamında ise 4-12 yaş arası 336 çocuk, ücretsiz gerçekleştirilen 20 atölye çalışmasıyla kukla sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Sultandere Sahnesi'nde düzenlenen drama ve oyun atölyeleri de her yaştan katılımcıya tiyatronun birleştirici gücünü deneyimleme imkânı sundu.

'KÖYÜMÜZDE ŞENLİK VAR' ÇOK SEVİLDİ

Şehir Tiyatroları, Mayıs ayında düzenlediği 16. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali ile 31 farklı oyunu sanatseverlerle buluşturdu ve 7 bin 809 festival izleyicisine ulaştı. Ayrıca kültürel hizmetleri kırsal mahallelere taşımayı amaçlayan 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi kapsamında 12 ilçede düzenlenen etkinliklerle 4 bin 700 kişiye erişildi.