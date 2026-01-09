Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Seferberliği' programına katılarak, bağımlılıkla mücadelede kararlılık ve toplumsal seferberlik vurgusu yaptı. Programa Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, il protokolü ve yoğun katılım gösteren çok sayıda genç iştirak etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Programda konuşan Vali Sözer, bağımlılıkların yalnızca bireyi değil; aileyi, toplumu ve hatta doğayı sessizce tüketen büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bu mücadelenin yalnızca belirli kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Sözer, kararlı duruş mesajı verdi.

Vali Sözer, Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde ve devletin güçlü desteğiyle yürütülen Bağımsızlık Seferberliği kapsamında 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesinin, bağımlılıkla mücadelede ortaya konan güçlü iradenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Seferberliği'nin; önleyici, bilinçlendirici ve toplumu merkeze alan büyük bir sosyal hareket olduğuna işaret eden Sözer, mücadelenin yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra değil, özellikle gençleri en başından korumayı hedeflediğini belirtti.

Gençlere de seslenen Vali Sözer, sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmelerinin hem kendi gelecekleri hem de ülkenin yarınları açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Devletin tüm kurumlarıyla gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Sözer, Yeşilay'ın bu yolda en önemli yol arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

Programda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sunum ve paylaşımlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'e, Yeşilay Bilecik Şubesine ve bağımlılıkla mücadelede fedakârca görev yapan tüm Yeşilay gönüllülerine teşekkür ederek, mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.