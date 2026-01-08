Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. İnsan odaklı hizmetleriyle kente değer katan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Aşevi'nden hizmet alan vatandaşları da unutmadı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan hijyen ve temizlik malzemeleri, 320 haneye tek tek ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dağıtılan malzemelerle, özellikle dezavantajlı vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aşevi Sorumlusu Yunus Aydemir, 'Hepinizin bildiği gibi her geçen gün ekonomik şartlar daha da ağırlaşmakta. Bu durum özellikler dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı olumsuz etkilemekte. Aşevimizden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sıcak yemek desteğinin yanında temel hijyen ürünleri desteği sağlıyoruz. Bu çalışma ile vatandaşlarımızın yalnızca sıcak yemek değil, temizlik ve hijyen bakımı gibi temel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefledik. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Birimi olarak, Sosyal dayanışmayı büyüterek güçlendirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Daha iyi yaşam koşulları için çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.