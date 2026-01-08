Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde yalnızca bir din âlimi değil, aynı zamanda devlet nizamının şekillenmesinde kilit rol üstlenen Dursun Fakıh, bir kez daha saygı ve vefa ile anıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Devletin ilk kadısı olma şerefini taşıyan, Osman Gazi'nin en yakın dava arkadaşlarından olan bu manevi şahsiyetin türbesini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ziyaret etti.

TARİHİ VE MANEVİ DOKUYA UYGUN DÜZENLEME

Ziyaret sırasında türbe çevresinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve alan iyileştirmeleri hakkında incelemelerde bulunan Vali Sözer, çalışmaların tarihi ve manevi dokuya zarar vermeden, mekânın ruhuna yakışır şekilde hayata geçirileceğini ifade etti.

'GEÇMİŞİN DEĞERİ, BUGÜNÜN YOL GÖSTERİCİSİ'

Vali Sözer, Osmanlı'nın adalet anlayışının temelini atan Dursun Fakıh'ın yalnızca geçmişin değil, bugünün de yol gösterici değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Ziyaretçilerin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri için planlanan çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti.

VATANDAŞLARLA YAKIN İLGİLENİLDİ

Vali Sözer ayrıca türbeyi ziyaret eden vatandaşlarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Manevi mirasa sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

DURSUN FAKIH'IN MİRASI

Osmanlı'nın kuruluş felsefesini şekillendiren, adalet ve hukukun temellerini atan Dursun Fakıh, asırlar sonra da hatırlanmaya, saygıyla anılmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.