Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Günyüzü'nde düzenlenen Yemlik Tahıl Karışımı ve Balya Destek Töreni'ne Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan çiftçi Hasan Altınsoy, zor günlerden geçen üreticiler için bu desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bizi yalnız bırakmayan, hayvancılık bitme noktasındayken yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye tüm ilçe halkı adına teşekkür ederim.' dedi.

Kadın çiftçi Bahar Çakır ise ilk kez böyle bir destek aldığını ifade ederek, '60 yaşındayım, ilk defa böyle bir destek görüyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bir kadın üretici olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yeşilyaka Mahallesi Muhtarı Süleyman Çelik de küçükbaş hayvan üreticilerine verilen desteğin değerli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Vekili Hasan Ünal, yapılan desteğin kırsalda üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, 'Kırsal kalkınmada önceliğimiz her zaman çiftçimizin yanında olmak. Bugün dağıttığımız saman balyaları ve yemlik tahıl karışımları, tamamen belediyemizin kendi arazilerinde kuru tarımla ürettiği ürünlerdir. Bunları sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.' ifadelerini kullandı.