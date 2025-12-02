LÖSEV kanser ile mücadele eden ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile destekliyor. Mutlu Et Projesi kapsamında bu yıl da on binlerce aileye et yardımı yapılacak.

BURSA (İGFA) - LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

LÖSEV Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da Ataşehir ve Levent ofislerinde, Pendik, Sancaktepe, Bağcılar, Küçükçekmece'de yapılan Et ve et ürünleri yardımında LÖSEV 'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu.

Hasta yakını: 'Hastalık kapımızı çaldığında dünya başımıza yıkılmıştı. Ancak LÖSEV'le tanıştığımızda yeni bir başlangıç yaptık. Aldığımız destek, bize sadece bugün değil, geleceğe umutla bakma gücü verdi. En önemlisi, yalnız olmadığımızı hissettik. LÖSEV'e katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.' dedi.

ÇOCUK - YETİŞKİN TÜM KANSER HASTALARINA DESTEK

LÖSEV 'e kayıtlı 110 binden fazla lösemi ve kanser ile mücadele eden hasta ailelerin yüzde 87'si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı.