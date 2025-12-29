Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede gerçekleştirilen altyapı iyileştirme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Yapılan imalatlarla birlikte altyapının dayanıklılığı güçlendirildi. Sızdırmazlık sağlanarak uzun ömürlü bir kanalizasyon sistemi oluşturuldu.

İmalat sürecinde 300 mm çapında entegre contalı beton borular kullanılırken, hat boyunca 16 adet muayene bacası inşa edilerek sistemin işletme güvenliği ve erişilebilirliği artırıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, iki mahallede toplam 1.122 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imal edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde altyapı sistemlerinin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

