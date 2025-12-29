Çorum Şekerlemesi, Çorum Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ile tescillendi. Tescille birlikte Çorum Şekerlemesi, şehrin gastronomik değerleri arasında resmî koruma altına alınan ürünler arasına girdi.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında, Çorum Baklavası'nın ardından Çorum Şekerlemesi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Böylece Çorum'un coğrafi işaretli ürün sayısı 29 oldu.

Çorum Şekerlemesi, Çorum Merkez ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum Şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor.

Tescil edilen Çorum Şekerlemesi, nişan geleneklerindeki törensel işlevinin yanı sıra, Çorum yöresinde günlük tüketimde de yaygın olarak tercih edilen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir lezzet olarak öne çıkıyor. Kültürel sürekliliği olan bu geleneksel ürün, coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem korunacak hem de gelecek nesillere özgün kimliğiyle aktarılacak.

GASTRONOMİDE ÇORUM'UN MARKA DEĞERİ GÜÇLENİYOR

Çorum'un gastronomi alanında her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'Çorum, sadece leblebisiyle değil, mutfak kültürüyle de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum Şekerlemesi'nin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır.' dedi.