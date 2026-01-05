Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentte bilim, kültür, eğitim ve turizm alanlarında yoğun faaliyetler yürüttü. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler, hem Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasını tanıttı hem de çocuklara ve gençlere bilimsel farkındalık kazandırdı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi'nde düzenlenen 'Yapay Zekâyı Keşfediyorum', 'Yapay Zekâ ile Yeryüzü Şekilleri ve Kaşifler', 'Doğa Dedektifleri', 'Ahşap Uçak Maketi', 'Akıllı Oyunlarla Keşfediyoruz', 'Uzay Kaşifleri', 'Yapay Zekâ ile Oyna Öğren Tasarla', 'Görevimiz Dinozor', 'Beş Duyumuzla Limonata', 'Arduino ile 0'dan 100'e', 'Rengârenk Kimya Laboratuvarı' ve 'Eskişehir'in Tarihi, Doğası ve Yapay Zekâyla Geleceğe Yolculuk' atölyeleriyle 3 yaşından 12 yaşına kadar çocuklar ve öğrenciler bilimle buluştu.

Atölyelerde oyun, drama, tasarım ve deney çalışmalarıyla yapay zekâ, doğa, uzay ve tarih konuları eğlenceli şekilde öğretildi.

MÜZELER VE TEMATİK MERKEZLERDE TANITIM FAALİYETLERİ

Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler kapsamında Eti Arkeoloji Müzesi, Odunpazarı Müzeler Kompleksi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı ve Hamam Müzesi gibi merkezler, yurtiçinden ve yurtdışından gelen heyetler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ziyaret edildi. Özel eğitim gezileri ve tanıtım programları ile hem yerel halk hem de uluslararası ziyaretçiler Eskişehir'in kültürel ve tarihî zenginliklerini keşfetme imkânı buldu.

TURİZM FAALİYETLERİ VE KÜLTÜREL MİRAS TURLARI

Turizm Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent merkezinde ve Frig Vadileri'nde çeşitli tur programları gerçekleştirdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen 'Eskişehir Kültürel Mirası ile Buluşuyor' projesi kapsamında farklı mahallelerden binlerce katılımcı Eskişehir'in tarihî ve doğal değerlerini tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, bisiklet kültür turları, rehberli şehir yürüyüşleri ve tematik ziyaretler ile turizm bilinci desteklendi. Yurtdışından gelen heyetler, kardeş şehir temsilcileri, diplomatlar ve akademisyenler için düzenlenen Eskişehir tanıtım programları da yıl boyunca yoğun şekilde devam etti.

MASAL ŞATOSU'NDA YIL BOYUNCA DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Masal Şatosu, 2025 yılı boyunca çocuklara yönelik düzenlediği yaratıcı, eğitici ve eğlenceli atölye ve etkinliklerle binlerce çocuğu masal, sanat ve bilimle buluşturdu. Yaratıcı okuma, drama, STEAM, müzik, tasarım, arkeoloji, çevre ve hak temelli çalışmaların yer aldığı programlarda çocukların hayal gücü, problem çözme becerileri ve sosyal farkındalıkları desteklendi.

Etkinliklerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da merkeze alınarak; nitelikli eğitim, iklim eylemi, temiz su, karasal yaşam, eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir şehirler gibi konularda çocuklarda bilinç oluşturuldu. Masallar, oyunlar, kukla çalışmaları, yaratıcı yazma ve sanat etkinlikleri aracılığıyla çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de çevreye ve topluma duyarlı bireyler olma yolunda önemli kazanımlar elde etti.