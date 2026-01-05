Engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşam süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, sekizinci hafta eğitimini 'Yasal Haklar ve Sosyal Destekler' başlığıyla gerçekleştirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Engelsiz Ebeveyn Akademisi devam ediyor. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 8'nci oturumda, ailelerin haklara erişimi ve sosyal destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Programa; İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri Esra Elgin ve Zeynep Akkaya, İzmit Sosyal Hizmet Merkezi'nden Rabia Şeyda Acar, Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi'nden Avukat Emre Kalaycı ve Avukat Esra Yılmaz katılım sağladı.

FARKINDALIKLARI ARTTI

Eğitimde, engelli bireyler ve ailelerinin yararlanabileceği sosyal yardımlar, hukuki haklar, başvuru süreçleri ve ilgili kurumlarla yürütülen işlemler detaylı şekilde ele alındı. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlar üzerinden yapılan anlatımlar, katılımcıların konuya dair farkındalığını artırdı.

AİLELER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği oturumda, merak edilen sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. Sosyal desteklere erişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ile yasal süreçlerde izlenecek yollar hakkında yol gösterici bilgiler paylaşıldı.

HER HAFTA FARKLI KONU

Her hafta farklı uzmanların katkılarıyla devam eden Engelsiz Ebeveyn Akademisi, ailelere çok yönlü bir rehberlik ve destek programı sunmayı sürdürüyor. Program sonunda, ebeveynlerin özel gereksinimli bireylerin haklarını daha bilinçli şekilde savunabilmeleri ve sosyal destek mekanizmalarından etkin biçimde yararlanmaları hedefleniyor. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Tabipler Odası ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi, toplam 12 hafta boyunca devam edecek.