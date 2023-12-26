Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Yaşar Okuyan geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Okuyan'ın tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın geçtiğimiz günlerde entübe edildiği bildirilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti. 73 yaşındaki Okuyan, bu sabah hayatını kaybetti

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Kardeşi komünist, kendisi ülkücü olan Okuyan siyasete MHP’den başladı. ANAP, DYP ve CHP dahil dokuz farklı siyasi partide yer aldı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yaptı.

Aslen Rizeli olan Yaşar Okuyan 1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 24 yıl çeşitli gazete ve haber ajanslarında muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. 1973 yılından itibaren MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1977 yılında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 12 Eylül sonrasında yasaklı olduğu yılların ardından 1987’de siyasete döndü. Anavatan Partisi’nde 2002 yılına kadar MKYK üyesi, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi.

19. ve 20. Dönem Yalova Milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Bülent Ecevit’İn başbakan olduğu 57. Hükümette, yaklaşık üç buçuk yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Demokrat Türkiye Partisi’nin adını Hür Parti olarak değiştirerek partinin genel başkanlığını yürüttü. Halen Başkent Üniversitesi’nde “Emeklilik ve Sigorta Sistemleri” üzerine ders vermektedir. Evli ve üç kız babasıdır

KARDEŞİM FAŞİST

Mesut Yılmaz’ın 1991 yılında ANAP liderliğine seçilmesinden sonra bu partiye katıldı. Yalova Milletvekili seçildi. 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

2002’de eski partisi MHP'ye katıldı. Daha sonra Doğru Yol Partisine geçti. 28 Şubat Süreci'nde Hüsamettin Cindoruk’un kurduğu Demokrat Türkiye Partisine geçti. Ardından Halkın Yükselişi Partisi sonra da Vatan Partisine katıldı.

1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi. "Faşist bir kardeşim olduğu için utanıyorum" diyen Arif Okuyan, soyadını ‘’Ekim’’ olarak değiştirdi. Uzun yıllar iki kardeş küs kaldı. Arif Ekim de bu yıl Haziran ayında hayata veda etmişti.