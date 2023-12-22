Daha sağlıklı bir toplum ve temiz bir çevre adına uzun yıllar çalışmalar yapan; 2020 yılında kovid salgını sırasında vefat eden Prof. Dr. Orhan Kural anısına Sarıay Derneği tarafından bir kısa film yarışması organize edildi.

Yarışmanın organizasyonunu üstlenen Sarıay Derneği geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığının desteği ile genç nesilde sigara bağımlılığını önleyici, eğitim programları ve çalıştaylar gerçekleştirdi. Son iki yılda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile lise öğrencileri arasında karikatür yarışmalarını organize etti ve başarıyla tamamladı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahan Can Şahan yaptığı açıklamada Sarıay Derneği kısa film yarışması, sigara bağımlılığı konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, kamuya kısa ve etkili mesajlar vermek, bilinçlendirmek ayrıca sinema alanında başlangıç yapmak isteyen gençlere tematik konulara sinema sanatı açısından bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamakta olduğunu bildirdi.

Yarışma için kısa filmlerin gönderimi 1 Aralık tarihinde başladı ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarışmada değerlendirilecek eserlere ilişkin tüm teknik detaylar (www.sariaydernegi.org) adresinden görülebilir.

Sarıay Derneği Başkanı Dr. Şahan şu açıklamalarda bulundu: “2008-2012 yılları arasında sigara ile ciddi bir mücadele verildi. Emeği geçen siyasetçilere, yöneticilere, bilim adamlarına ve derneklere çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sonunda toplumda sigara içme oranı %31'den %27'lere düşürüldü ama şimdilerde yeniden bu oranın %30 civarı olduğunu gözlüyoruz. Bu veri endişe vericidir. Kesinlikle kabul edilemez ve düşürülmelidir.

Türkiye, nüfus bakımından dünyada 18. sırada olduğu halde sigara içenlerin sayısına bakıldığında dünyada 8. ülke durumundayız. Bizden çok nüfusu olan birçok ülkeyi aşmış durumdayız. Özellikle toplumdaki sigara algısı zayıf, çok sıradan ve basit görülüyor. Oysa onun yerine madde bağımlılığı gibi algılanmalı. Hatta ondan bile zararlı görülmeli. Çünkü toplamda etkilediği nüfus, hayatını zindan ettiği, çok sayıda hastalıklarla boğuşturduğu insan sayısı çok daha fazladır. Neden olduğu ölüm sayısı da diğer madde bağımlılıklarının çok üstündedir. En önemli hastalık sebeplerinden ve en önemli ölüm sebeplerinden biridir ve kesinlikle önlenebilir bir ölüm sebebidir. Çocukların ve gençlerin sigaraya başlamaları önlenmeli, içmekte olanların sayıları azaltılacak şekilde bırakmaları teşvik edilmelidir. Sarıay Derneği’miz tüm bu alanlarda samimiyet ve gayretle önleyici çalışmaya devam edecektir. Toplumumuzdan da katılımları bekliyoruz"

Bilindiği gibi derneğin uzun yıllar Başkanlığını yapan Prof. Dr. Orhan Kural, “Ekolojiyi koruma” ve bilinçli vatandaş tanımını topluma “yaymak” adına 73 ülke ve ülkemizin 81 il ve yüzlerce ilçesinde da ‘‘Yaşanabilir Bir Çevre İçin Elele’’ başlığı ile binlerce konferans vermişti.