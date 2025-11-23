G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Johannesburg'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek Türk kültürünü tanıtan etkinliklere katıldı.

ANKARA (İGFA) - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Yunus Emre Enstitüsü Mali ve İdari İşler Başkanı Veysel Akarslan ve diğer yetkililer Emine Erdoğan'ı karşıladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre enstitüde düzenlenen akapella müzik gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, ardından Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Ziyarete Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve gazeteciler de katıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

'Türkiye'nin sesini, Türkçenin inceliğini ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsünü Johannesburg'ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Akapella Müzik Grubu'nun seslendirdiği içten ezgiler günümüze ayrı bir renk kattı. Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim. Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum.'