MEŞK belgeselinin dünya prömiyerinde, Amerika'dan davet edilen tek koro olan Kırmızı Mikrofon, izleyicilere büyüleyici bir müzik deneyimi sundu. Belgeselde koronun yer aldığı sahneler gösterildiğinde salon alkışlarla çınladı.

abdpost / ABD (İGFA) - Türk Sanat Müziği korolarının ilham veren hikâyelerini konu alan 'MEŞK: Birlikte Şarkı Söylemenin Keyfi' belgeseli, 16 Kasım Pazar akşamı Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşen dünya prömiyeri ve gala gösterimi ile izleyiciyle buluştu.



Yazarlığını ve yapımcılığını Nurten Meriçer, yönetmenliğini ise Aylin Ünsal Yılmaz'ın üstlendiği belgeselin gala gecesine sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Belgeselde, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Türk Sanat Müziği korolarının hikâyelerine yer veriliyor.

ABD'den davet edilen tek koro olan Kırmızı Mikrofon Korosu, filmdeki performansıyla büyük ilgi gördü. Koro üyelerini temsilen törende bulunan kişi, sahneye davet edilerek plaket takdim edildi.





Belgeselde Kırmızı Mikrofon Korosu'nun yer aldığı bölümler gösterildiğinde salonda büyük alkış koptu. Özellikle koronun seslendirdiği 'Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Virginia yollarından, seslensem duyar mısın' sözlerinin yer aldığı sahneler izleyiciden yoğun beğeni aldı.



2024-2025 sezonu boyunca gerçekleştirilen çekimlerin ardından tamamlanan belgesel, gala gecesinde konuklara yalnızca bir film izleme deneyimi sunmakla kalmadı; fuaye alanında mikrofon başına geçen misafirler, birlikte şarkı söylemenin keyfini bizzat yaşadı.





Gösterim öncesi sahneye çıkan yapımcı Nurten Meriçer, Türk Sanat Müziği korolarının kültürel önemine ve sosyal hayata katkılarına değinerek film ekibine, koro şeflerine, müzisyenlere ve sponsorlara teşekkür belgelerini takdim etti. Yönetmen Aylin Ünsal Yılmaz ise koroları izlerken birlikte şarkı söylemenin iyileştirici gücünü bir kez daha hissettiğini ifade etti.



Salonun tamamını dolduran izleyiciler, film boyunca sık sık alkışlarla eşlik etti.

Festival gösterimlerinin ardından MEŞK, 2026 yılında sinema salonları ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.