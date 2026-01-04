Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin 2. dönem kayıtları başlıyor. ATASEM'de 2025-2026 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açılacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (ATASEM) 2025-2026 ikinci dönem kurs kayıtları 5 Ocak Pazartesi günü www.atasem.org.tr üzerinden online başlıyor.

230 KURS AÇILACAK

Kurslara kayıt olmak isteyenler 5 - 9 Ocak günleri arasında www.atasem.antalya.bel.tr adresine online başvuru yapacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanları dahil Antalya genelindeki 28 ATASEM kurs merkezinde 230 kurs verilecek. Kursiyerler 9 Şubat'ta ders başı yapacak. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

EVRAK TESLİMİ 10 -14 OCAK'TA

Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 10-14 Ocak tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ATASEM kursiyer kayıt formu isteniyor.