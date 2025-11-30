Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22-30 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Atık Azaltım Haftası' kapsamında elektronik atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık bilincini artırmak amacıyla üniversite ve okullarda yaratıcı atölye ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kentin çevresel dönüşümüne yön veriyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yaklaşımın bir parçası olarak Marmara Belediyeler Birliği'nin Türkiye Koordinatörü olduğu 'Avrupa Atık Azaltım Haftası' kapsamında 'Elektronik Atıklar' teması ve 'İsrafı Kapat, Tasarrufu Aç!' sloganıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE YARATICI DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin katılımı ile yaratıcı dönüşümü ortaya çıkaran keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilir Ofisi iş birliğiyle yürütülen programda; Çevre Kulübü, Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Siyasal Kalite Topluluğu öğrencileri bir araya geldi. Öğrenciler, 'Bitik Piksel, E-Sanat' adlı atölyede elektronik atıkları kullanarak yaratıcı tablolar üretti.

Atölyede katılımcılar sıfır atık, atık azaltımı, tekrar kullanım, kaynakta ayrı toplamanın önemi, elektrikli ve elektronik atıkların toplanması, taşınması ve geri dönüşümü konularında bilgilendirilirken, atık elektronik malzemelerden yeniden değer üreterek atıktan sanata bir yolculuğa çıktı. Ortaya çıkan tablolar Kocaeli Üniversitesi'nin duvarlarını süsleyerek, farkındalık oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası boyunca elektronik atık miktarının azaltılması ve çevrenin korunması için farkındalık oluşturulması amacıyla okullarda atölye ve bilgilendirme çalışmaları düzenleyecek.