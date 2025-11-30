Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesi kapsamında, 935 kg plastik atığa karşılık gelen 93 bin 500 adet pet şişe toplandı.

MERSİN (İGFA) - Uygulama sayesinde, atıkların doğrudan veya dolaylı olarak denize ulaşmasının ve mikroplastik oluşumunun önüne geçildi. Son 1 yıl içinde 150 bin adet pet şişe kapağına karşılık gelen 150 kg plastik atık; saksı, anahtarlık ve acil durum düdüğü gibi ürünlere dönüştürülerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Toplam 1 tona karşılık gelen plastik atık, 10 aylık süreçte geri dönüşüm döngüsüne dahil edildi.

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu proje ile plastiklerin geri dönüşümünü sağlayarak, kent halkının çevreye duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturulmasını hedefliyor.

Proje kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridi üzerine yerleştirilen 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarasıyla, vatandaşların plastik şişe kullanmalarının ve atık oluşturmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DR. ALTUN: 'AMACIMIZ, MERSİN'DE PLASTİK KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK VE CANLI YAŞAMINI KORUMAK'

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda Sıfır Atık Yönetim Şube Müdürlüğü Şefi olarak görev yapan Çevre Mühendisi Dr. Zeki Altun, 'Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesinin, 'Ufuk Avrupa Programı' kapsamında, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en başarılı proje seçildiğini belirtti.

Dr. Altun, projenin temel hedeflerinin sahil alanlarında plastik kirliliğinin azaltılması, halkın sıfır atık uygulamalarına aktif katılımının sağlanması, plastik atıkların geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerine aktarılması, atıktan hammadde elde etme kültürünün yaygınlaştırılması, Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir atık yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesi ve yeniden kullanılabilir su kaplarının kullanımını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Söz konusu hedeflere ulaşmak için plastik şişe atık oluşumunun önüne geçmek istediklerini kaydeden Dr. Altun, bu yönüyle 'Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesinin sürdürülebilir bir proje olduğuna dikkat çekti.