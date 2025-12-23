Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Elazığ'da ihbar üzerine bir yavru makak maymununu ele geçirdi; veteriner kontrollerinin ardından minik misafir koruma altına alındı.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yaptıkları denetim sırasında bir yavru makak maymunu ele geçirdi.

Bakanlık yetkilileri, yavru maymunun veteriner hekimler tarafından kontrollerinin yapıldığını ve sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Minik maymun, gerekli kontrollerin ardından koruma altına alındı.

https://twitter.com/TCTarim/status/2003380413541368156

Yetkililer, yasa dışı yollarla elde edilen yabani hayvanların korunması ve doğal yaşam alanlarına zarar verilmemesi için denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.