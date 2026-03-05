Mudanya Kent Konseyi, Halitpaşa Mahallesi'nden sonra ikinci Mahalle Meclisi'ni Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde kurdu. Başkan Ömür Akbaba ve yürütme kurulu üyeleri, mahalle sorunlarını ortak akılla çözme sözü verdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Kent Konseyi bünyesinde ikinci Mahalle Meclisi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde kuruldu.

Alya Kafe'de gerçekleştirilen genel kurulda Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan'ın divan başkanlığı yaptığı toplantıda, Mahalle Meclisi Başkanlığı'na Ömür Akbaba dışında aday çıkmadı.

Akbaba'nın sunduğu Yürütme Kurulu üyeleri katılımcı üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ömür Akbaba başkanlığındaki yürütme kurulunda; Çağrı Sadi Duran, Zuhal Ünver, Ali Kurt, Cem Ataman ve Erol Özadalı yer aldı.

Siteler Mahallesi Meclis Başkanı Ömür Akbaba, mahallenin sorunlarını bildiklerini ifade ederek, tüm sakinlerle birlikte bu sorunları ortak akılla projelendirerek çözüm önerileri sunma gayretinde olacaklarını söyledi.

Siteler Mahallesi Muhtarı ve Yürütme Kurulu Üyesi Çağrı Sadi Duran, Meclis'in alt yapı eksikliği ve mahalle meydanındaki kontrolsüz kavşak gibi öncelikli konulara odaklanarak proje üretmesi gerektiğini vurguladı.

Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki yeni oluşumu tebrik eden Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ise, mahalle meclislerinin kent için 'kılcal damarlar' olduğunu vurgulayarak, buralardan gelecek önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.