Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Caz Pazarı Konserleri' kapsamında caz müziğin güçlü ve özgün yorumcularından Jülide Özçelik, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 'Caz Pazarı Konserleri'nin son konuğu, önemli caz vokallerinden Jülide Özçelik oldu.

Derin yorumu ve geniş repertuvarıyla tanınan Özçelik, güçlü vokali ve sahne hâkimiyetiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Caz müziğin klasik örneklerinden modern yorumlara uzanan geniş bir repertuvarla sahneye çıkan sanatçı, müzikal birikimini ve duygusal derinliğini izleyicilerle paylaştı. Türk müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş ve Yıldırım Gürses gibi sanatçıların hafızalara kazınan eserlerini özgün caz armonileriyle yeniden yorumlayan Özçelik, performansıyla dinleyenlerden alkış aldı.