Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak için her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'da yürüttüğü çalışmalarla altyapıyı daha güçlü hale getiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında 17 ilçede altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gürsu'nun Zafer, Kurtuluş, İstiklal ve Yenidoğan mahallelerinde aşırı yağışlarda yaşanan taşkınların önüne geçmek ve altyapıyı daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmaları yürütülüyor.

Zafer, Kurtuluş ve İstiklal mahallelerinde çalışmalar devam ederken Yenidoğan Mahallesi'nde ise imalatın kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Üç mahallede 800 metre kanalizasyon hattı yenilenirken, 1350 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. Çalışmalar sonunda bölgeye 1700 metre yağmur suyu hattı ve 2700 metre kanalizasyon hattı kazandırılmış olacak. Böylece, altyapı sistemleri daha kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlara hizmet verecek.

Bölge esnafı ve mahalle sakinleri, uzun süredir yaşanan sorunların giderilmesi için duyarlılık göstererek kısa sürede çalışma başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti. Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Dilber de gerçekleştirilen çalışmaların mahalle için önemli bir ihtiyacı karşıladığının altını çizdi.