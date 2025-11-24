Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir dizi etkinliklerle kutluyor. Etkinliklerin adreslerinden biri de, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Moda Akademisi oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İstihdam Akademileri bünyesinde eğitimlerine devam eden Moda Akademisi, 'Nasıl ki öğretmenler sabırla şekil veriyorsa; biz de ilmek ilmek emeği işliyoruz' temasıyla Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı bir etkinliğe imza attı.

'Emekle Açan Çiçekler: Kandıra Bezi Broş Atölyesi' adıyla gerçekleştirilen programa, Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan kadın akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Üniversitesi'nde Prof. Dr. Figen Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç katıldı.

KANDIRA BEZİ İLE EL EMEĞİ BROŞLAR TASARLANDI

Atölyede, yöresel dokumaları modern tasarımlarla buluşturan Kandıra bezi kullanılarak çarpana tekniği ile el emeği broşlar üretildi. Akademisyenler, Moda Akademisi eğitmenlerinin rehberliğinde hem keyifli hem de üretken zaman geçirirken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, etkinlik öncesinde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak birlikte böylesine güzel bir etkinlikte buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

'BU ANLAMLI GÜNDE BİRLİKTE OLMAK ÇOK DEĞERLİ'

Etkinlik sonunda katılımcılar, çarpana tekniği ile kendi el emekleriyle broşlarını hazırlamanın mutluluğunu yaşadı. Gün sonunda katılımcılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Figen Büyükakın, 'Bu anlamlı günde öğretmenlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Burada yaptığımız etkinlik sayesinde hem güzel bir vakit geçirmiş olduk hem de Öğretmenler Günü'nü kutladık' dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE ÖZEL ATÖLYE

Öte yandan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akasya ve Yasemin tesislerinde eğitimlerine devam eden emekli öğretmenler de bu özel günde unutulmadı. Onlar için de ayrı bir 'Kandıra Bezi Broş Atölyesi' düzenlendi. Program sonunda emekli öğretmenlere Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan teşekkür belgeleri ve çiçekler, Prof. Dr. Figen Büyükakın tarafından takdim edildi.

'MODA AKADEMİSİ KOCAELİ'YE DEĞER KATIYOR'

Etkinliğe katılan emekli öğretmen Canan Afacan, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: 'Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğinin bizi hem bedenen hem de ruhen canlandırdığına inanıyorum. Burada kendimizi keşfetme şansı yakaladık. Bizlere verdiğiniz değer gerçekten önemli. Moda Akademisi'nin varlığı Kocaeli'ye artı bir değer katmış. Burada eğitim alıp modaya yön vermek isterdim.'

'ÖĞRENEN TARAFTA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Bir diğer emekli öğretmen Emine Yetim Aslan ise, 'Bizim için farklı ve güzel bir etkinlik oldu. Bizler hep öğreten taraftaydık. Burada öğrenen tarafta olmak bizi çok olumlu etkiledi. Moda Akademisi'nin gençlere böylesine etkili ve kaliteli eğitim vermesi bizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diyerek etkinliği değerlendirdi.

ÖĞRETMENLİĞİN DEĞERİ VURGULANDI, KADIN EMEĞİ ÖNE ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu anlamlı etkinlikle hem öğretmenlik mesleğinin değerini vurguladı hem de kadın emeğinin üretime dönüşmesine katkı sağladı.