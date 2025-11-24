Artvin Valisi Turan Ergün, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 40 yıl öğretmenlik yapan emekli öğretmen Orhan Sevim'i evinde ziyaret ederek 'Öğretmenler Günü'nü' kutladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Turan Ergün eşi Hülya Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar eşi Nalan Acar ile birlikte Dere Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sevim ile eşi Gönül Sevim'i evinde ziyaret etti.

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirten Sevim, 40 yıl görev yaptıktan sonra yaklaşık 7 yıl önce emekliye ayrıldığını söyledi.

Vali Ergün'ün ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sevim, eğitimin beşikten mezara devam ettiğini dile getirerek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ve eğitimcilerin bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda Sevim ailesi ile sohbet eden Vali Ergün, geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlere ve eğitime çok değer verdiklerini kaydetti.

Ergün, öğretmenlik mesleğinin toplumların hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Öğretmenlik; insanı yetiştirmeyi, kişiliği şekillendirmeyi ve geleceği inşa etmeyi gaye edinen, sevgi, şefkat, sabır ve yüksek bir adanmışlıkla icra edilen en saygın, mesleklerden biridir.' dedi.

Ziyaret günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.