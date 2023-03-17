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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketleri açıklandı

EKONOMİ 17.03.2023, 11:34 Murat Aydın
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketleri açıklandı. Kredi üst limiti 600 bin TL'den, 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. Riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi. Konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri edinme kredisinde ise yüzde 1,09 olacak. Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı. Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak

KREDİ LİMİTİ 1 MİLYON 250 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.

KONUT İÇİN 0.79 FAİZ ORANI VE 10 YIL VADE, İŞ YERİ İÇİN 1.09 FAİZ ORANI VE 7 YIL VADE

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi. Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri edinme kredisinde ise yüzde 1,09 olacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak, daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

 12 AY ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ KREDİ

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı. Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.

Bu kapsamda;
1 - Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için
2 - Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz.

Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz. Bu finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz."

KONUT PAKETİN DETAYLARI

"Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri" başlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için ve kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak" denildi.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlandığı desteği de yayımladığı mesajla sosyal medya hesabından duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu açıklamasında, “Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz” dedi

#kentseldönüşüm
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