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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur." dedi.

EKONOMİ 03.01.2022, 13:12 03.01.2022, 13:27 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara gerilerken ihracatın ihracatı karşılama oranı ise yüzde 83.1'e yükseldi. " dedi. Erdoğan, 2020 yılı ihracat hedefinin 250 milyar dolar olarak revize edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor.

- İhracatçılarımız, akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş ve ürettiklerini de dünyanın hemen her ülkesine satma başarısını göstermiştir. Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum.

- Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefete rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu tutmuş, alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor.

- Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştur. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü dönemde biz yüzde 1.8 büyüme kaydettik. Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G-20 ülkesi olması bekleniyor. Büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisi salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Türk ekonomisi dinamik yapısıyla salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik sıçrama yapma imkânına da kavuştular.

- Hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk ekonomisini prangalarından kurtarmayı başardık. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

2022 HEDEFİ 250 MİLYAR DOLARA REVİZE EDİLDİ

- İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin ötesine geçmiştir. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmimizi 496.7 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara gerilerken ihracatın ihracatı karşılama oranı ise yüzde 83.1'e yükseldi.

- Muhalefet bu işten anlamaz, onların derdi başka. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 ilimiz varken bu sayı hamdolsun 21'e yükselmiştir. Konuşuyorlar, yok şöyle yok böyle filan. Yahu sen konuşmaktan anlarsın, benim Anadoludaki vatandaşım durmuyor. Dünyanın neresinde bir pazar varsa bu pazarları dolaşıyor. 2021 yılnda 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken 78 ilimiz ihracatını artırmıştır.

- En fazla ihracat artışı Amerika'ya. Türkiye bunu da başardı. En önemli ticari ortak AB'ye ihracatımız yüzde 33 arttı, dahası AB'ye karşı net 7.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızın tüm dünyaya dengeli biçimde yayıldığını görüyoruz.

- Bu dönemde ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86.6 arttı. AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 44.8, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 22.6 oranında artış göstermiştir. Türkiye dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir.

- Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Türk Lirası deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız belirleyici olacak, hiç endişe etmeyin. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır.

- Mal ticaretindeki güçlü performansın hizmet ticareti rakamlarımıza müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60'a yakın artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz.

- OVP'nin geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yıl da bu rakamın üzerine çıkacağına inanıyorum. Bakan Bey sen de inanıyor musun? Bütün buradaki kardeşlerimiz de buna inandıktan sonra biz bunu aşarız. 2022 ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.

#cumhurbaşkanı #rterdoğan #ihracaat #dış ticaret
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