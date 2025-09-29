Eğitim İş Manisa 1 Nolu Şube, üyeleri arasında dayanışmayı artırmak ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla anlamlı bir gezi programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, tarih ve doğa iç içe yaşanırken, katılımcılar unutulmaz bir gün geçirdi.

Gezi kapsamında ilk durak, 1891 yılında keşfedilen ve Hristiyanlar için hac merkezi kabul edilen Meryem Ana Evi oldu. Ardından, otantik mimarisi ve masalsı atmosferiyle dikkat çeken Şirince’de keyifli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Günün sonunda ise dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes, gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılmış haliyle ziyaret edildi. Özellikle Celsus Kütüphanesi ve antik tiyatronun büyüleyici atmosferi, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.

Eğitim İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Lale Kale, geziyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu dolu dolu programda, tarihin büyüsünü ve doğanın güzelliğini hep birlikte soluduk. Bu tür etkinliklerin aramızdaki dayanışmayı ne kadar güçlendirdiğini bir kez daha gördük. Birlikte gülmek, öğrenmek ve yeni yerler keşfetmek bizi daha da büyük bir aile yapıyor. Bu sadece bir başlangıç! Yeni rotalarda buluşmaya devam edeceğiz.”