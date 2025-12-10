ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekim ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi ytıllık yüzde 2,2 arttı. Alt sektörlere göre; 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,8 AZALDI

Bu arada aylık bazda yüzde 0,8 azalış kaydeden sanayinin alt sektörlerinde de, Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.