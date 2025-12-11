Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşam standartlarının yükseltilmesi için yeni bir yatırıma daha start verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Acıpayam, Kale ve Çivril ilçelerindeki toplam 5 mahalleye 52.6 milyon TL'lik paket atıksu arıtma tesisi kuruyor.

Bu önemli yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, yerleşim alanlarındaki atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacak.

5 MAHALLEYE 52.6 MİLYON TL'LİK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ KURULUYOR



Toplamda 52 milyon 650 bin TL'lik bütçe ile hayata geçirilecek yatırımla; Acıpayam, Kale ve Çivril ilçelerine bağlı 5 mahalleye paket atıksu arıtma tesisi kazandırılacak.



5 MAHALLEYİ KAPSAYAN GÜÇLÜ YATIRIM



Acıpayam ilçesinin Kelekçi mahallesinde günlük kapasitesi 350 metreküp atıksuyu arıtacak şekilde planlanan tesis, bin 750 kişiye hizmet verecek. Kale ilçesinin Gölbaşı mahallesinde günde 200 metreküp atıksuyu arıtacak olan tesis bin kişiye hizmet verecek. Yine Çivril ilçesinin Özdemirci, Irgıllı ve Işıklı mahallelerinde günlük 400'er metreküp suyu arıtacak kapasiteye sahip olacak tesislerin her biri, 2 bin kişiye hizmet verecek. Toplam 5 mahallede, 8 bin 750 kişiye hizmet verecek olan modern, güvenilir ve sürdürülebilir atıksu arıtma tesisi kurulması planlanıyor.



SCADA ENTEGRASYONU İLE KESİNTİSİZ TAKİP



Proje tamamlandığında arıtma tesisleri, DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından veri toplama, denetim ve takip sistemi olarak kullanılan SCADA sistemi ile uyumlu olacak. Bu sayede tesislerdeki tüm süreçler, merkezden dijital ortamda anlık olarak izlenebilecek. Arızalara hızlı müdahale ile işletme verimliliği, en üst seviyeye çıkarılacak. SCADA entegrasyonu sayesinde, debi, enerji tüketimi, ekipman performansı ve proses değerleri sürekli takip edilerek güvenli ve kesintisiz su arıtma süreci sağlanacak.



'DAHA YAŞANABİLİR BİR DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Çevre sağlığını ve sürdürülebilirliği önceleyen projeleri kente kazandırmaya devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, '3 ilçemizde köklü ve güçlü bir altyapı ekosistemi oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Dijital verilerle desteklenen, modern tesislerimizin tamamlanmasıyla, bölgemizdeki atıksu kaynaklı çevre kirliliğini tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu yatırım sayesinde, özellikle kırsal yerleşim alanlarımız şehir standartlarında, çevreci bir altyapıya kavuşmuş; bölge halkımızın yaşam kalitesi doğrudan yükseltilmiş olacak. Bu tesisler, aynı zamanda temiz su kaynaklarımızın korunmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Denizli bırakma misyonumuza önemli katkı sağlayacak. Etkin ve sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışını benimseyerek çevreye duyarlı yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.