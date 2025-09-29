Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Auto ve Drift Fest 2025, Orta Doğu Fuar Merkezi’nde otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gaziantep Auto ve Drift Fest 2025, Orta Doğu Fuar Merkezi’nde otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Kentin en çok beklenen organizasyonlarından biri olan festival, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı lisanslı sporcular Abbas Çimen, Örge Pamukçu, Muhammet Başer, Sinan Koç ve Mustafa Hamdi Seyhan, özel hazırlanmış yarış otomobilleriyle heyecan dolu drift gösterileri gerçekleştirdi. Yüksek ses, lastik kokusu ve hızın buluştuğu gösteriler, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

ON BİNLERCE KİŞİ FESTİVALDE BULUŞTU

Drift gösterilerinin yanı sıra otomobil fuarıyla da dikkat çeken festival, Gaziantep ve çevre illerden gelen on binlerce modifiye tutkunu ve motor sporları meraklısını ağırladı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar her kesimden katılımcının ilgi gösterdiği organizasyon, kentin sosyal yaşamına hareket kattı.

Motor sporlarının bölgede yaygınlaşmasına katkı sunan festival, Gaziantep’in spor turizmi potansiyelini güçlendirdi. Kentin gençlerine ilham kaynağı olan etkinlik, motor sporlarına ilgiyi artırarak yeni yeteneklerin yetişmesine zemin hazırladı.

“GENÇLERİMİZİN SEVDİĞİ SPORLARA DESTEK VERİYORUZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, festival alanında yaptığı açıklamada etkinlikten duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları söyledi:

“Gaziantep’e yakışır bir Auto Drift Festivalimiz var. On binlerce kişi alanda, alkışlardan, çığlıklardan, milletin keyif aldığını, eğlendiğini hep beraber görüyoruz. Gaziantep futbol şehri, Gaziantep basketbol şehri; bugün tüm takımlarımızla spor arenasında gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sevdiği sporlara da destek veriyoruz. Başkanımız Fatma Şahin’in spora ve gençlere verdiği önem, ortaya koyduğu ‘Spor Şehri Gaziantep’ vizyonu bu festivalle bir kez daha ispatlandı. Üçüncüsünü yapıyoruz, araya Kovid ve deprem girmişti. Bundan sonra kesintisiz devam edeceğiz, gelecek yıl federasyonumuzla birlikte bir şampiyona düzenlemeyi hedefliyoruz. Bugün çok keyifli bir pazar günü oldu.”