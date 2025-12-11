Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarında her ilçede kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ve çevresinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarıyla ilçede ulaşım konforunu artırıyor.

26 kilometrelik seri asfaltlama ve eklenen 5 kilometrelik yollarla toplam 31 kilometrelik güzergâh yenilenerek vatandaşların yıllardır süren ulaşım sorunlarına çözüm getirildi.

Mahalle sakinleri, çamur ve bozuk yol sorunlarının artık sona erdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KAYNARCA'DA HUMMALI ÇALIŞMA

Her yıl plan ve program dahilinde ilerleyerek şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, asfalt sezonunun başlaması ile birlikte Kaynarca ilçe merkezinde ve kırsalında hummalı çalışmalar yürütmüştü.

BÜYÜKŞEHİR HER YERDE

Kaynarca'da bu yaz 26 kilometrelik seri asfaltlama çalışması sonrası Söğütlü, Pamukova, Akyazı ve Hendek'te çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, tekrardan Kaynarca kırsalına dönüş yaptı.

ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINA ASFALT SERİLDİ

Büyükşehir YOLBAK ekipleri, Kaynarca kırsalı için önemli bir geçiş noktası özelliği bulunan Yeşilova Mahallesi'nin 4 kilometrelik kısmını 4 bin ton sıcak asfalt ile yeni yüzüne kavuşturuldu. Ekiplerin bir diğer rotası ise Birlik Mahallesi oldu. 1 kilometrelik kısmı bin ton asfalt ile ulaşım konforuna kavuştu.

KAYNARCA'DA BU SEZON 31 KM YENİLENDİ

26 kilometrelik seri asfaltlama sonrası eklenen 5 kilometrelik güzergâhlar ile Kaynarca ilçe merkezi ve kırsalında asfalt sezonunda toplamda 31 kilometrelik güzergâh konforlu, güvenli ve hızlı hale geldi.