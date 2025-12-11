Akademisyenlerden kamu temsilcilerine, STK'lardan özel gereksinimli birey ailelerine kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen çalıştayda aile kurumunda yaşanan sorunlar 7 başlık altında ele alındı. Elde edilen veriler, İnegöl'ün aile politikalarına yön verecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, aile yapısında yaşanan bozulmalara dikkat çekerek çözüm üretmek amacıyla 'Güçlü Aile Güçlü Toplum' çalıştayına ev sahipliği yaptı. Royal Otel'de düzenlenen çalıştay; akademisyenler, bakanlık temsilcileri, STK'lar, kent konseyi üyeleri, kamu kurumları, belediye temsilcileri ve toplumsal sorunları birebir yaşayan ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda aile içi iletişimden gençlerin desteklenmesine, aile ekonomisinden engelli ve yaşlı hizmetlerine kadar 7 ayrı konu başlığı masaya yatırıldı. Katılımcılar tarafından yapılan istişarelerin sonuçları, ilerleyen dönemlerde açıklanacak sonuç bildirgesine yansıtılacak.

'BELEDİYE İNSAN İÇİN VAR'

Açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aile kurumunun günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. 'Boşanmaların arttığı, aile içi bağların zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz' diyen Taban, İnegöl'de 2023 yılında 2109 evlilik ve 550 boşanma gerçekleştiğini hatırlattı. Başkan Taban, 'Ailenin çökmesi, toplumun çökmesidir. Dijital çağla birlikte insanlar birbirinden uzaklaştı. Bu çalıştaydan çıkacak önerileri uygulayarak aileyi korumaya yönelik adımlar atacağız' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, çalıştayın aile yapısını güçlendirmek adına önemli bir girişim olduğunu belirterek, 'Aile; kültürümüzün ilk mektebi, sevginin yuvasıdır. İnegöl Belediyesi'nin bu adımı çok değerlidir' dedi.

'AİLE ZAYIFLARSA TOPLUM DA ZAYIFLAR'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise aile kurumunun toplumun geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Evlilik yaşının yükseldiğini, doğurganlık hızının düştüğünü ve nüfusun giderek yaşlandığını hatırlatarak, 'Aile kurulamazsa nüfus artmaz, nüfus artmazsa devletin geleceği tehlikeye girer. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi bu konunun önemini göstermektedir.' dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, belirlenen masalarda gün boyunca değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların, İnegöl Belediyesi'nin aile politikalarına yön vermesi hedefleniyor.