Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli ve Yeniköy'de 502 milyon TL'lik altyapı-üstyapı yatırımını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy bölgelerinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı projelerine devam ediyor. Bölgeye kazandırılan toplam 502 milyon 28 bin TL'lik yatırım kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

3 BİN 700 METRELİK SICAK ASFALT İLE MODERN VE GÜVENLİ YOL

Proje kapsamında; Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak'ta 1.500 metre olmak üzere toplam 3 bin 700 metrelik güzergâhta kaldırım, plentmiks temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmalarının yapılacağı açıklandı.

Çalışmalar tamamlandığında bölge modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşacak. Ayrıca proje kapsamında; 7 bin metre yağmur suyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşeniyor, 200 metrelik dere ıslahı gerçekleştiriliyor, güzergâh üzerine iki adet köprü niteliğinde menfez inşa ediliyor.

'BU PROJE ON BİNLERCE İNSANIN YAŞAMINA DOKUNUYOR'

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, üniversite, hastane ve yoğun yerleşim aksını birleştiren Sıtkı Koçman Caddesi-Yeniköy hattında sürdürülen çalışmaların, bölge sakinlerinin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı. Yılmaz, altyapı tamamlandığında üstyapı düzenlemelerine de geçileceğini ifade etti.

Kötekli'nin yaklaşık 45 bin yerleşik nüfusu ve 32 bin üniversite öğrencisi ile Muğla'nın en yoğun yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, 'Burada yaptığımız her çalışma on binlerce insanın hayatına dokunuyor. Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla'yı altyapısıyla güçlü, üstyapısıyla yaşanabilir bir kent yapmak için sahadayız. Tüm ekip arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgedeki yatırımların uzun vadeli bir planlamayla hayata geçirildiğini belirterek, 'Kötekli ve Yeniköy, genç nüfusun yoğun olduğu hareketli bir yaşam merkezi. Buradaki altyapı yatırımlarımız yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözetiyor. Yağmur suyu hattından içme suyuna, kanalizasyondan dere ıslahına uzanan kapsamlı çalışmalarla bölgeyi daha güvenli ve modern hale getiriyoruz.' diye konuştu.

Aras, göreve geldikleri günden bu yana 2 milyar 272 milyon 422 bin TL'lik yatırımla yolları daha konforlu hale getirdiklerini belirterek çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti. Başkan Aras, süreç boyunca sabır gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, ekiplerin zor koşullarda özveriyle çalıştığını vurguladı.