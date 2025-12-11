Oğuzkaan Koleji, tüm kampüslerinde düzenlediği büyük kermes etkinliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kermesten elde edilen gelirle, geçtiğimiz yaz Edirne Korudağ bölgesinde yanan orman alanlarının yeniden yeşertilebilmesi için 17 bin adet fidan bağışında bulunuldu.

Oğuzkaanlı Öğrencilerden Geleceğe Nefes: 17 Bin Fidan

Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, öğrenciler de dikim törenine katılarak “Oğuzkaan Öğrenci Ormanı”nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrenciler yaşadıkları deneyimin unutulmaz olduğunu söylediler.

Oğuzkaan Koleji Öğrencileri, 17 Bin Fidanla Ormanları Yeniden Filizlendiriyor.

-“Fidanı dikerken sanki yeni bir hayat başlatıyormuşum gibi hissettim. Herkes bir fidan dikse dünyamız daha güzel olur.”

-“Hep birlikte toprağa dokunmak, fidanları dikmek çok güzeldi. Kendi ellerimle bir fidan diktim, büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla geleceğe iz bırakıyoruz. Çok mutluyum.”

17 bin Fidanla Umudu Yeşerttiler.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, fidan bağışının her yıl artarak devam edeceğini belirterek “Bizler eğitimde sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda yaşadığı dünyaya değer katan bireyler yetiştirmeye inanıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin kendi elleriyle diktikleri her fidan, sadece bir ağaç değil; geleceğe bırakılmış bir iz, bir umut, bir nefes anlamı taşıyor. Yaz döneminde Türkiye’nin çeşitli noktalarında yanan ormanlarımız hepimizin yüreğini yaktı. Biz de bu acıya sessiz kalmak istemedik. Oğuzkaan Koleji ailesi olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle el ele verdik ve doğaya yeniden can olmak için yola çıktık. 17 bin fidanla başlattığımız bu yolculuk, aslında çok daha büyük bir hikâyenin ilk adımı. Bu bağışı her yıl katlayarak sürdürmeyi, ‘Oğuzkaan Öğrenci Ormanı’nı büyütmeyi hedefliyoruz. Her yıl yeni fidanlarla öğrencilerimizin doğayla bağını güçlendirecek, onların çevre bilincini sadece derslerde de ğil, hayatın içinde yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. İnanıyorum ki bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarın bu ülkenin nefesi olacak. Bu ormanlar, hem doğamıza hem de çocuklarımızın kalplerine kök salacak. Oğuzkaan Koleji olarak biz; eğitimle büyüyen, doğayla nefes alan bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.