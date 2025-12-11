Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yılmaz Mahallesi'nde tamamlanan yenileme çalışmaları kapsamında mahalleye modern bir Muhtarlık Binası kazandırıldığını açıkladı.

Çalışmaların en önemli başlıklarından birinin ise mahalleye ilk kez kazandırılan modern Muhtarlık Binası olduğunu vurguladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı değerlendirmede, Yılmaz Mahallesi'nin yıllardır ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin tek tek hayata geçirildiğini belirterek, 'Yılmaz Mahallemizde vatandaşlarımızın uzun yıllardır kullandığı düğün salonu ve kültür merkezi binamızda kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdik. Binamızın iç ve dış cephe boyalarını yeniledik, yalıtım ve tamiratlarını tamamladık, kapılarını tamamen değiştirerek daha güvenli ve daha estetik bir hale getirdik' diye konuştu.

Başkan Özel, yapılan çalışmalar içinde en kritik yatırımın Muhtarlık Binası olduğunu ifade etti.

'Yılmaz Mahallemize ilk kez modern, işlevsel ve çağdaş bir Muhtarlık Binası kazandırdık' diyen Başkan Özel, 'Mahalle yönetiminin kalbini oluşturan bu alan, hem muhtarımızın hizmetlerini daha sağlıklı koşullarda sunabilmesini sağlayacak hem de mahalle sakinlerimizin işlemlerini çok daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yaptığımız yeniliklerin mahallemize uzun yıllar hizmet etmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizin yeni alanlarını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını diliyorum' dedi.

Bu arada Yılmaz Mahalle Muhtarı Şehmuz Ülgen'in talebi üzerine Yenişehir Belediyesi tarafından mahallede belirli noktalara hız kesici kasisler yerleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Muhtar Ülgen, 'Yıllardır mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan Muhtarlık Binası'nı Belediye Başkanımız Ercan Özel'den talep etmiştik. Başkanımız da talebimizi hemen yerine getirerek mahallemize modern bir Muhtarlık hizmet alanı kazandırdı. Ayrıca mahallemizin ihtiyaç duyduğu trafik tedbirlerini de kısa sürede hayata geçirdi. Bugüne kadar tüm taleplerimize duyarlılıkla yaklaşan ve hızla yerine getiren Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel'e, şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum' diye konuştu.