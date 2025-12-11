Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Antep İşi Nakışı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne resmen kaydedildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Teli çekilebilen özel kumaşlar üzerine model işlenerek, kenarı motiflerle süslenen ve özellikle gelin çeyizlerinin vazgeçilmez el emeği olan Antep İşi Nakışı'nın gelecek kuşaklara aktarılması ve uluslararası bilinirliğinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 20'nci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda alınan kararla, Antep İşi Nakışı listeye kabul edildi.

TOPLANTIYA BAŞKAN ŞAHİN DE KATILDI

Toplantıya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep İşi Nakışı'nın listeye alınmasının ardından tebrikleri kabul etti. Hazırlanan dosyanın değerlendirme raporunda UNESCO, belgelerin detaylı, eksiksiz ve güçlü bir şekilde sunulduğunu vurgulayarak, yaşayan mirasın korunmasına yönelik çalışmalardan dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURU SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle uygulanan, ipliklerin çekilip kesilmesiyle desenlerin oluşturulduğu Antep İşi Nakışı'nın listeye dahil olmasıyla birlikte Türkiye'nin UNESCO'daki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi. Böylece Türkiye, dünyada en fazla miras unsuruna sahip 2'nci ülke konumunu korudu.

ŞAHİN: YERELDEN EVRENSELE, GELENEKTEN GELECEĞE BU ÖNEMLİ NAKIŞIMIZI KORUMA ALTINA ALINMASINDAN ZİYADESİYLE MEMNUNUZ

Yeni Delhi'de ki toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 12 bin yıllık tarihiyle bir medeniyet ve UNESCO şehri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Antep İşi kültürel mirasın korunmasında, bir genç kızın çeyizindeki en önemli parçadır. Geleneksel Antep İşi'nin bir nakış olarak ne kadar önemli olduğunu kendi hayatımda yaşamış bir kardeşiniz, başkanınız olarak bugün bu tescilden ziyadesiyle ne kadar mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınması, kız çocukların okutulması, aile ekonomisinin güçlendirilmesi konusunda yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bu önemli nakışımızı koruma altına alınmasından ziyadesiyle memnunuz.

ANTEP İŞİ NAKIŞI, ARTIK UNESCO'NUN TESCİLİ İLE KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KORUNMUŞTUR, GELECEĞİ AYDINLATMIŞTIR

Başkan Şahin konuşmasının devamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Antep İşi Nakışı'nın geleceğe taşınması için eğitim kursları açtıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Anneden kıza, neneden toruna bu önemli nakışın geleceğe taşınması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Geleceğe taşınması için çeyizi sandıktan çıkardık, tasarımlarımızı yaptık, kullanılabilir hale dönüştürdük. Bu UNESCO'nun bugün ki tescili ile genç kızlarımıza yeni imkanlar ve fırsatlar sunacağına, aile ekonomisini güçlendireceğine, 21'inci yüzyılın tasarım yüzyılı ile UNESCO'nun bu güzel eserleri geleceğe taşıyacağına inancım tamdır. Şahsım, şehrim ve ülkem adına bir 'UNESCO Şehri' olan Gaziantep'e bu verilen yeni imzanın bizi geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Bu imza geleceğe atılmıştır. Antep İşi Nakışı, artık UNESCO'nun tescili ile kültürel miras olarak korunmuştur, geleceği aydınlatmıştır.'