ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre İstanbul, 13 trilyon 10 milyar TL ile ülke ekonomisinde zirveye oturdu ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı.

İstanbul'u 4,67 trilyon TL ile Ankara ve 2,56 trilyon TL ile İzmir takip etti. Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt ise en düşük GSYH'ye sahip iller olarak sıralandı.

Kişi başına GSYH'de de İstanbul 802 bin 669 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 788 bin TL ile Kocaeli ve Ankara izledi.

En düşük kişi başına GSYH ise Van, Ağrı ve Şanlıurfa'da gerçekleşti. Türkiye genelinde 11 il kişi başına GSYH'de ortalamanın üzerinde performans gösterdi.

İstanbul'un toplam GSYH'si içinde en yüksek payı yüzde 33,9 ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri aldı. Sanayi sektörü yüzde 15,1 ile ikinci sırada, mesleki ve idari destek hizmetleri ise yüzde 7,2 ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul, bilgi ve iletişimden finans, sigorta ve mesleki hizmetlere kadar birçok sektörde de lider konumda bulunuyor.

Zincirlenmiş hacim endeksi ile yıllık GSYH artışı Türkiye genelinde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydedildi. En yüksek artış Adıyaman (yüzde 31,4), Bayburt (yüzde 17,1) ve Malatya (yüzde 17,0) illerinde yaşandı. En fazla düşüş ise Bilecik (yüzde 2,4), Kırşehir (yüzde 5,7) ve Erzincan'da (yüzde 7,9) görüldü.

Türkiye'nin GSYH büyümesine en fazla katkıyı sağlayan il İstanbul oldu (yüzde 0,62). Ankara yüzde 0,44 ve Hatay yüzde 0,16 ile İstanbul'u takip etti.

Erzincan, Kırşehir ve Adana ise büyümeye negatif katkı veren iller arasında yer aldı.