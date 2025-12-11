Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' başlığıyla düzenlenen 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' programında, yazar Melis Alphan'ın 'Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu' adlı eseri üzerinden kadınlık deneyimi, edebiyat ve yaşam pratikleri çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Kitap tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği söyleşi, Dr. Özge Sivrioğlu moderatörlüğünde yapıldı. Yazar Melis Alphan'ın 'Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu' adlı eseri odağında düzenlenen programda, kadınlar üzerinden edebiyat ve yaşam pratikleri çok yönlü bir şekilde ele alındı. Program kapsamında Nilgün Türksever Görgü tarafından eserden özel bir okuma da yapıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, kadınların edebiyatla buluşmalarına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek desteklerinden dolayı yazar Melis Alphan'a teşekkür etti.

Kadınların menopoz sürecinde ihtiyacı olan bilgileri vermeye çalıştıklarını belirten Melis Alphan, menopozun bir tabu olması üzerine sohbet ettiklerini ifade etti. Kadınların sadece doğurduğunda değerliymiş gibi bir algının yanlış olduğunu dile getiren Melis Alphan, kadınların bu algıya kapılmaması gerektiğini vurguladı. Bursalı kadınların ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Alphan, destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara Melis Alphan'ın 'Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu' adlı eseri hediye edildi.