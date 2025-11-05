Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin aylık ihracatı 29 milyon dolar artarken, ihracattaki paritenin pozitif etkisi 55 milyon dolar oldu ve EİB'nin ihracat artışı pariteye tutundu. Egeli ihracatçılar, Ekim ayında 186 ülkeye ihracat yaparken Almanya 164,5 milyon dolarla zirvedeki yerini korudu.

İZMİR (İGFA) - Ekim ayında Türkiye geneli ihracat ise yüzde 2,3'lük artışla 23 milyar 473 milyon dolardan 24 milyar dolara ilerledi. Türkiye geneli ihracat ekim ayında 527 milyon dolar artarken, paritenin pozitif etkisi 726 milyon dolar oldu.

SANAYİ VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİNDE İHRACAT ARTTI, TARIM SEKTÖRÜNDE GERİLEDİ

Ege İhracatçı Birlikleri'nde sanayi sektörleri ekim ayında ihracatlarını yüzde 4'lük artışla 783,8 milyon dolardan 817,6 dolara taşırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 2'lik kayıpla 696,7 milyon dolarlık performans ortaya koydu. Madencilik sektörü ihracatını yüzde 9'luk artışla 116 milyon dolardan 126,7 milyon dolara taşıdı.

EİB bünyesindeki 4 ihracatçı birliği ekim ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 8 ihracatçı birliği 2024 yılı ekim ayı ihracat performansının gerisinde kaldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 27'lik artışla 183 milyon dolardan 233 milyon dolara yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 38'lik artışla 69,4 milyon dolardan 95,9 milyon dolara ilerletti ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 179 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kırdı. Ekim ayında Çin'e su ürünlerinde ihracat vizesi alan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 156 milyon dolardan 179 milyon dolara geliştirdi ve tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamına imza attı.

Bu arada 15 Ekim 2025 tarihinde başlayan 2025/26 kuru incir ihraç sezonu nedeniyle yoğun bir dönem geçiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, Ekim ayında 133,6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Kuru meyve sektöründe iklim krizi nedeniyle çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısıda yaşanan rekolte kayıpları ihracat tutarını yüzde 7 aşağı çekti.

MADEN İHRACATINDA YÜZDE 9 ARTIŞ

Her ay yeni bir ihracat rekoruna imza atan Ege Maden İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 9'luk artışla 116 milyon dolardan 126,7 milyon dolara yükseltti.

Küresel iklim krizinin ihracat performansına olumsuz etki ettiği ihracatçı birliklerinden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatta yüzde 9'luk azalış yaşadı ve 117 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Ekim ayında, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği içerisinde 100 milyon dolar barajını aşan ihracatçı birliklerinden bir diğeri 101,8 milyon dolarla Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği oldu. EHKİB'in ihracatı ekim ayında yüzde 9 azaldı.

TÜTÜN SEKTÖRÜNE NAZAR DEĞDİ

2025 yılında başarılı bir ihracat performansı ortaya koyan ve yıllık bazda 1 milyar dolar barajını aşan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatta yüzde 13'lük gerileme yaşadı. Tütün sektörünün ihracatı 88 milyon dolardan 76,7 milyon dolara indi.

Mobilya, ahşap, kâğıt ve orman ürünleri alt sektörlerinin ihracatını kayda alan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ekim ayında 69,7 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 27,6 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 10,7 milyon dolarlık ihracatla ekim ayını geride bıraktı.

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi, ekim ayında 2 milyar 823 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi, 2024 yılı ekim ayındaki 2 milyar 816 milyon dolarlık ihracatını 7 milyon dolar geliştirmiş oldu. İzmir, ekim ayında 1 milyar 495 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirirken, 10 aylık dönemde İzmir'in ihracatı yüzde 2'lik artışla 13,9 milyar dolardan 14,2 milyar dolara ilerledi.

Ekim ayında Manisa'nın ihracatı yüzde 19'luk azalışla 521,6 milyon dolardan 479,7 milyon dolara gerilemesine karşın İzmir'i takibini sürdürdü. Manisa'nın 10 aylık ihracatı yüzde 3'lük düşüşle 4,4 milyar dolardan 4,2 milyar dolara indi.

Denizli hem ekim ayında hem de 10 aylık dönemde ihracatını yüzde 7 geliştirdi. Denizli, ekim ayında 412,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, ocak - ekim döneminde 3,9 milyar dolar ihracata imza attı.

Ekim ayında Aydın, 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 10 aylık dönemde 835 milyon dolar dövizi kayda aldı.

Su ürünleri sektörünün başkenti Muğla'nın ihracatı ekim ayında yüzde 16'lık artışla 104,5 milyon dolardan 121,7 milyon dolara ilerledi. Muğla, 2025 yılının ocak - ekim döneminde yüzde 14'lük gelişimle 922 milyon dolardan 1 milyar 48 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Ekim ayında Balıkesir, 91,7 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Kütahya yüzde 18'lik artış hızıyla ihracatını 33,5 milyon dolardan 39,4 milyon dolara taşıdı ve Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekoru kırdı.

Uşak ihracatını yüzde 13'lük artışla 30 milyon dolardan 34 milyon dolara ilerletirken, Afyonkarahisar'ın ihracatı yüzde 13'lük azalışla 38,3 milyon dolardan 33,4 milyon dolara geriledi.